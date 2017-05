Roma : la dernière saison de Totti !

Roma : la dernière saison de Tott i ! « Par Romain Rigaux - Le 03/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cette saison est sans doute la dernière de Francesco Totti (40 ans, 25 apparitions et 3 buts toutes compétitions cette saison). En conférence de presse ce mercredi, le nouveau directeur sportif de l'AS Rome, Monchi, a lâché une grosse information sur l'avenir de l'attaquant italien. "Je sais que c'est la dernière saison de Francesco Totti", a annoncé le dirigeant de la Roma. Je suis arrivé ici en sachant qu'il existait un accord entre Francesco et le club pour qu'il devienne dirigeant dès la saison prochaine. Je lui demanderai de travailler avec moi pour me faire comprendre ce qu'est la Roma." Véritable icône chez les Giallorossi, Totti a débuté en 1993 avec le club de la Louve, où il a disputé 783 matchs pour 307 buts marqués. Il a remporté un championnat (2001), deux Coupes d'Italie (2007, 2008) et deux Supercoupes d'Italie (2001, 2007). Véritable icône chez les Giallorossi, Totti a débuté en 1993 avec le club de la Louve, où il a disputé 783 matchs pour 307 buts marqués. Il a remporté un championnat (2001), deux Coupes d'Italie (2007, 2008) et deux Supercoupes d'Italie (2001, 2007).

