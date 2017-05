PSG : les rumeurs Conte et Simeone « Par Romain Rigaux - Le 03/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La probable perte du titre en Ligue 1 après la défaite à Nice (1-3) pourrait avoir de lourdes conséquences au Paris Saint-Germain, notamment sur le banc. En effet, l'entraîneur Unai Emery apparait à nouveau menacé. Et forcément, des rumeurs annoncent des contacts avec des coachs pour la saison prochaine. Ce mercredi, La Gazzetta dello Sport annonce que le PSG a contacté Antonio Conte (Chelsea) et Diego Simeone (Atletico Madrid). Le club de la capitale leur proposerait un salaire de 20 millions d'euros par an ! Pour le moment, les deux techniciens semblent plutôt partis pour poursuivre leur aventure chez les Blues et les Colchoneros.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+