Man Utd : Ibrahimovic, un ancien y croit encore « Par Romain Lantheaume - Le 03/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Victime d'une rupture des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou droit, l'attaquant Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 28 matchs et 17 buts en Premier League cette saison) ne retrouvera pas les terrains avant 2018. Au vu de son âge avancé, le Suédois pourra-t-il même rejouer un jour ? L’intéressé y croit dur comme fer (voir ici) et il n’est pas le seul. Ancien buteur des Red Devils, Teddy Sheringham lui a apporté son soutien. "Je suis sûr que nous le reverrons, a assuré l’Anglais. J'ai été très impressionné par Ibrahimovic, mais il a eu une grosse blessure et subir ce genre de blessure à son âge est vraiment une mauvaise chose pour lui. Mais c'est un grand professionnel et il donnera tout ce qu'il peut pour continuer. Je ne pense pas qu'il a dans l'idée de prendre bientôt sa retraite." Reste à connaître les intentions de MU alors que le contrat de l’ancien Parisien expire en juin. Reste à connaître les intentions de MU alors que le contrat de l’ancien Parisien expire en juin.

