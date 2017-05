ASSE : Galtier sort du silence !

ASSE : Galtier sort du silenc e ! « Par Romain Lantheaume - Le 03/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L’avenir de Christophe Galtier continue d’agiter l’AS Saint-Etienne ! Lundi, L’Equipe annonçait que l’entraîneur forézien devait partir au terme de la saison après plus de 7 ans de bons et loyaux services. Mais après l’ASSE, qui s’est dit "étonnée" par cette révélation (voir ici), l’intéressé vient carrément de démentir cette information ! "Mon avenir ? On est dans une période de réflexion. La décision sera prise en accord avec tout le monde. Je n’ai pas abordé le sujet avec les joueurs, a clarifié le natif de Marseille dans les colonnes du quotidien régional Le Progrès. Je n’ai jamais annoncé que j’arrêtais. Mon entretien avec Roland Romeyer ce mardi matin s’est très bien passé, dans le calme. Ce n’est pas ce qui est sorti dans la presse qui a changé le contenu de notre discussion. La réflexion c’est de voir ce qui va être le mieux pour l’ASSE la saison prochaine. On a parlé du club, de l’avenir. On a évoqué l’intersaison avec un stage début juillet qui pourrait avoir lieu au Chambon-sur-Lignon." Malgré ses dires, Galtier paraît tout de même arrivé au bout d’un cycle… Malgré ses dires, Galtier paraît tout de même arrivé au bout d’un cycle…

