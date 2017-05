LdC : Monaco-Juve, Ranieri a son favori !

LdC : Monaco-Juve, Ranieri a son favor i ! « Par Romain Lantheaume - Le 03/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Passé par le banc des deux clubs, l’entraîneur Claudio Ranieri suivra forcément la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre l’AS Monaco et la Juventus Turin avec un œil très particulier ce mercredi (20h45). Mais à l’heure de désigner un favori, l’Italien ne fait pas dans la langue de bois. "Monaco semble porté par le vent de liberté insufflé sur le terrain par ses jeunes joueurs, qui ont une capacité impressionnante à faire varier le tempo d’un match, a encensé le champion d’Angleterre 2016 dans les colonnes de L’Equipe. Pourtant, même si je prends en compte toutes les qualités de Monaco, pour moi, la Juve reste favorite pour cette demi-finale. Si cette équipe joue comme elle sait jouer, elle passera, notamment parce qu’elle a plus d’expérience. Et on sait bien qu’à ce niveau de la compétition, l’expérience fait souvent la différence." Malgré son attaque de feu, la jeune garde de l’ASM va avoir du boulot pour venir à bout de la défense de fer turinoise, qui n’a cédé qu’à deux reprises cette saison en C1. Malgré son attaque de feu, la jeune garde de l’ASM va avoir du boulot pour venir à bout de la défense de fer turinoise, qui n’a cédé qu’à deux reprises cette saison en C1.

