OM : l'agent de Giroud répond à la rumeur « Par Romain Lantheaume - Le 03/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis plusieurs mois maintenant, il est question d’un intérêt de l’Olympique de Marseille pour l’attaquant d’Arsenal, Olivier Giroud (30 ans, 25 apparitions et 9 buts en Premier League cette saison). Mais l’agent de l’international français, Michael Manuello, persiste et signe en démentant cette rumeur. "Il n’y a pas de contact entre Marseille et nous, a assuré le représentant au site Foot Mercato. Maintenant, comme il y a une incertitude sur ce que va faire Arsenal et s’il y a une incertitude sur son rôle, on réfléchira cet été. (…) Aujourd’hui quand on discute avec Olivier, il n’y a pas de discussions sur les autres projets. J’estime que quand on est à ce niveau-là, on doit d’abord penser au club. (…) Son avenir n’est pas que lié à celui du coach. Il est lié à ce que va faire Arsenal et s’il y a un changement de cap d’Arsenal sur l’implication d’Olivier dans le projet." S’il reste en poste, l’entraîneur des Gunners, Arsène Wenger, en fin de contrat en juin, a fait savoir qu’il compte sur le Tricolore la saison prochaine (voir ici). S’il reste en poste, l’entraîneur des Gunners, Arsène Wenger, en fin de contrat en juin, a fait savoir qu’il compte sur le Tricolore la saison prochaine ().

