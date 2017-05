Lyon : "plus fort que le podium" pour Aulas « Par Romain Lantheaume - Le 03/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis bien longtemps hors du coup pour une place sur le podium en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a fait de l’Europa League sa priorité en cette fin de saison. Et pour le président rhodanien, Jean-Michel Aulas, la demi-finale aller de la compétition qui oppose ce mercredi (18h45) les Gones à l’Ajax Amsterdam a bien plus de saveur qu’une place dans le Top 3 en championnat. "C’est rare d’être dans une demi-finale d’Europa League, de Champion's League. Donc on apprécie bien sûr cet événement pour le club. (…) Pour moi en tout cas, c’est beaucoup plus fort. Ça n’a pas de comparaison, a assuré le boss lyonnais sur les ondes de RMC. Surtout que bon, le podium est bien habité cette année. Mais sur le plan de la référence, de l’histoire, c’est quelque chose qui n’est pas comparable. C’est peut-être la raison pour laquelle, à partir du moment où on s’est accrochés à cette Europa League, on n’a peut-être pas, inconsciemment, été aussi performants dans tous les matchs de championnat." L’OL n’a pourtant pas attendu de jouer à fond la C3 pour se montrer très inconstant cette saison en L1… L’OL n’a pourtant pas attendu de jouer à fond la C3 pour se montrer très inconstant cette saison en L1…

