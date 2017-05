Juve : le PSG avait bien tenté Pjanic « Par Romain Lantheaume - Le 03/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’une première saison réussie avec la Juventus Turin, Miralem Pjanic (27 ans, 26 matchs et 5 buts en Serie A cette saison) était annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain l’été dernier. Et il s’agissait plus que de simples rumeurs, comme l’a confirmé le milieu de terrain bosnien. "Ils m'ont cherché plusieurs fois, c'est vrai. J'avais eu des contacts, mais j'ai un contrat de longue durée avec la Juve (jusqu'en 2021) et je n'ai aucune envie de partir, a coupé court l’ancien Lyonnais mercredi dans les colonnes de L’Equipe. Après, le PSG, c'est superbe. (…) Aujourd'hui, ils ont une grosse équipe en Europe, en constante progression, ils auraient dû faire mieux contre Barcelone et ils le savent sans doute. Mais c'est une équipe de talent, je n'ai aucun doute que dans les années qui viennent ils construiront quelque chose de beau." Une façon de laisser la porte ouverte à un éventuel transfert vers la capitale à l’avenir. Une façon de laisser la porte ouverte à un éventuel transfert vers la capitale à l’avenir.

