Lyon : Gaspar, Monaco veut jouer un vilain tour « Par Romain Lantheaume - Le 03/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Apparu à trois reprises cette saison toutes compétitions confondues et en fin de contrat stagiaire en juin, le latéral Jordy Gaspar (20 ans) se dirige vers un départ de l’Olympique Lyonnais. En effet, les positions des différentes parties au sujet de la signature d’un premier contrat professionnel paraissent trop éloignées. Du coup, certains prétendants se tiennent à l’affût pour recruter le joueur à moindre frais. Parmi eux, figure une autre écurie de Ligue 1 : l’AS Monaco ! Convaincu du potentiel du Gone, qu’il suit depuis plusieurs années, le club princier compte bien avancer sur ce dossier, révèle le quotidien L’Equipe ce mercredi. Et le joueur considérerait un mouvement vers l’ASM d’un bon œil, notamment avec la perspective d’un prêt dans un club intermédiaire pour progresser. A l’étranger, Liverpool, le Milan AC et surtout Bournemouth se trouvent également sur les rangs. A l’étranger, Liverpool, le Milan AC et surtout Bournemouth se trouvent également sur les rangs.

