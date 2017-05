PSG : Verratti, Di Campli sème encore le doute !

PSG : Verratti, Di Campli sème encore le dout e ! « Par Romain Lantheaume - Le 03/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mardi, la présence du milieu de terrain du Paris Saint-Germain Marco Verratti (24 ans, 26 matchs et 2 buts en L1 cette saison) et de son agent Donato Di Campli à Monaco en même temps que les dirigeants de la Juventus Turin, qui le courtisent, a fait couler beaucoup d’encre (voir ici). A tel point que Di Campli est monté au créneau, pour démentir tout contact... tout en relayant les doutes de son protégé sur son avenir. "Il n'y a pas de réunion prévue avec la Juventus, a d’abord assuré le représentant au micro de Sky Italia. Pour le moment, le PSG est un gros obstacle car ils considèrent que Marco est indispensable. (…) Ils veulent repartir avec lui et pour cette raison il y a peu de chances de le voir ailleurs. Pour le moment, il n'y a pas de possibilités pour le futur. Le président du PSG a dit qu'il restera et nous reconnaissons cela, c'est un joueur important. Mais nous réfléchirons à la situation, comme je l'ai dit quelques fois. Marco a 24 ans et doit commencer à gagner comme d'autres champions. Si nous pensons que la Ligue 1 est son objectif, nous avons tout faux." Les supporters de "l’obstacle" apprécieront cette nouvelle sortie… Les supporters de "l’obstacle" apprécieront cette nouvelle sortie…

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+