Monaco : 85 M€ refusés pour Mbappé !

Monaco : 85 M€ refusés pour Mbapp é ! « Par Damien Da Silva - Le 02/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Voici une véritable bombe lâchée ce mardi soir ! D'après les informations du journaliste de Sky Sports Italia Gianluca Di Marzio, l'AS Monaco a refusé une offre de 85 millions d'euros de la part de Manchester United pour son attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 38 matchs et 24 buts toutes compétitions cette saison) ! Auteur d'une superbe saison avec l'actuel leader de la Ligue 1, l'international tricolore aurait donc fait l'objet d'une première approche concrète des Red Devils. Mais du côté de Monaco, les dirigeants réclameraient une somme astronomique, entre 120 et 140 millions d'euros, pour lâcher Mbappé dès cet été. En réalité, l'ASM demanderait un tel montant pour pouvoir conserver son jeune prodige un an de plus. Mais attention, Manchester United a déjà réalisé des folies par le passé...

