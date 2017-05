Real : Z. Zidane - "Ronaldo ? Un monstre" « Par Damien Da Silva - Le 02/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion de la demi-finale aller de la Ligue des Champions, le Real Madrid a surclassé l'Atletico Madrid (3-0) ce mardi. Au micro de Canal +, l'entraîneur merengue Zinédine Zidane n'a pas caché sa satisfaction, tout en encensant son attaquant Cristiano Ronaldo (32 ans, 11 matchs et 10 buts en LdC cette saison). "Une démonstration ? Non, c'est une victoire, une belle victoire méritée. On a beaucoup travaillé... Il reste un second match, il faut donc être vigilant. Tous les joueurs sont concentrés, peu importe les changements, le système, c'est bien. On avait même la place pour marquer plus de buts, mais on ne va pas faire la fine bouche. Ronaldo ? Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Quand il y a les matchs importants, il démontre qu'il est là, que c'est un monstre", a apprécié le technicien français. Avec son triplé, Ronaldo a quasiment qualifié le Real pour la finale de la compétition. Avec son triplé, Ronaldo a quasiment qualifié le Real pour la finale de la compétition.

