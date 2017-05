PHOTO : le tifo chambreur des fans du Real « Par Damien Da Silva - Le 02/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Real Madrid a écrasé l'Atletico Madrid (3-0) ce mardi pour le compte de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Avant le début de la partie, les supporters merengue avaient décidé de lancer les hostilités en chambrant les Colchoneros avec un énorme tifo. Outre une carte avec toutes les C1 remportées par le Real, on pouvait voir la coupe aux grandes oreilles avec les inscriptions "Milan" et "Lisbonne", en référence aux villes où l'Atletico a perdu deux finales de LdC face au Real en 2014 et 2016. Pour remuer le couteau dans la plaie des Rojiblancos, le message "dis-moi ce que ça fait ?" a été également ajouté. Il faut dire que le Real a été le bourreau de l'Atletico en Ligue des Champions en 2014, 2015, 2016... et bientôt 2017 ? Le tifo chambreur des fans du Real Madrid



