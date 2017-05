Real : Zidane veut imposer son jeu « Par Damien Da Silva - Le 02/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Real Madrid et l'Atletico Madrid se retrouvent pour la 4e année de suite en Ligue des Champions, cette fois-ci en demi-finale. Avant le match aller ce mardi (20h45), l'entraîneur des Merengue Zinédine Zidane s'est confié au micro de Canal+ au sujet de cette nouvelle confrontation face aux Colchoneros. "On aurait aimé un peu de nouveauté, mais c’est comme ça. On sait toujours que pour les surprendre, ce sont des détails qui feront la différence. Un tout autre match s’offre à nous, il y aura en face une équipe super motivée. Ils défendent très bien, mais ils attaquent aussi à un bon niveau. On peut et on doit mettre notre jeu en place, sans penser à l’adversaire car on est le Real Madrid", a assuré le technicien français. Face au style défensif de l'Atletico, le Real va donc tenter d'imposer sa philosophie offensive. Face au style défensif de l'Atletico, le Real va donc tenter d'imposer sa philosophie offensive.

