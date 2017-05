Monaco : Mbappé, même Buffon le redoute... « Par Damien Da Silva - Le 02/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Véritable révélation de la saison sous les couleurs de l'AS Monaco, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 7 matchs et 5 buts en LdC cette saison) a impressionné en Ligue des Champions en inscrivant 5 buts face à Manchester City (3-5, 3-1) et Dortmund (3-2, 3-1). Et forcément, en demi-finale, le gardien de la Juventus Turin Gianluigi Buffon (39 ans, 9 matchs en LdC cette saison) va se méfier du jeune talent français. "Mbappé, c’est un peu l’étoile de cette équipe de l’AS Monaco, mais il y a aussi Falcao et d’autres joueurs qui constitueront un grand danger pour nous. Avec Falcao et Mbappé, c’est une équipe dangereuse", a souligné le portier italien ce mardi devant les médias. L'attaque de l'ASM va tout de même relever un sacré défi face à la meilleure défense de la compétition (2 buts encaissés)... L'attaque de l'ASM va tout de même relever un sacré défi face à la meilleure défense de la compétition (2 buts encaissés)...

