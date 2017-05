ASSE : Galtier, le club prend la parole !

ASSE : Galtier, le club prend la parol e ! « Par Damien Da Silva - Le 02/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'indiquions lundi (voir ici), le quotidien L'Equipe révélait le départ de l'entraîneur Christophe Galtier de l'AS Saint-Etienne au terme de la saison. Dans un communiqué officiel, l'actuel 7e de Ligue 1 a réagi à cette information. "L’AS Saint-Etienne s’étonne que plusieurs médias annoncent ce jour le départ de Christophe Galtier. L’ASSE et son entraîneur, sous contrat jusqu’en 2018, sont au contraire concentrés sur la préparation des quatre derniers matchs de championnat et de la saison 2017-2018. Comme il l’avait lui-même déclaré dimanche dernier sur Canal Plus, Christophe Galtier a rencontré ce mardi Roland Romeyer, Président de l’ASSE, pour évoquer le projet sportif, son propre avenir et l’ambition du club. Roland Romeyer et Christophe Galtier, habitués à tenir des réunions hebdomadaires sur la politique sportive, se reverront dès la semaine prochaine afin d’approfondir ces sujets et mettre en œuvre la stratégie la plus adaptée dans le seul but de permettre à l’ASSE de poursuivre son développement", peut-on lire sur le site de l'ASSE. On notera tout de même qu'il ne s'agit pas d'un démenti du possible départ de Galtier... On notera tout de même qu'il ne s'agit pas d'un démenti du possible départ de Galtier...

