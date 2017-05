Atletico : Godin a retenu la leçon... « Par Damien Da Silva - Le 02/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En 2014, 2015 et 2016, l'aventure de l'Atletico Madrid en Ligue des Champions s'est arrêtée face au Real Madrid. Présent au club lors de ces échecs, le défenseur central des Colchoneros Diego Godin (31 ans, 30 matchs et 3 buts en Liga cette saison) a assuré qu'il avait appris de ces défaites avant de rencontrer les Merengue en demi-finale de cette édition 2017. "Nous avons hâte de les jouer car nous voulons rester dans la compétition. Il y a ce qui est arrivé dans le passé mais nous voulons rectifier le tir et réaliser de nouvelles choses. Vous pouvez beaucoup apprendre de vos défaites. Tous les matchs sont différents et ont des scénarios différents", a nuancé l'Uruguayen devant les médias. Le match aller ce mardi (20h45) au Stade Santiago Bernabeu devrait donner le ton ! Le match aller ce mardi (20h45) au Stade Santiago Bernabeu devrait donner le ton !

