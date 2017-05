Man Utd : Mourinho impose une nouvelle règle « Par Romain Rigaux - Le 02/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- De nos jours, les réseaux sociaux ont pris une place importante dans le quotidien des joueurs. Un peu trop même pour José Mourinho. En effet, le manager de Manchester United a décidé d'imposer une nouvelle règle à ses troupes. Selon The Independent, les Red Devils n'ont désormais plus le droit de publier du contenu sur les réseaux sociaux durant les 48 heures précédant un match. L'objectif pour le Special One : conserver une concentration maximale chez ses joueurs et éviter certains messages négatifs envoyés. Comme lorsque Luke Shaw avait publié une vidéo de lui s'entraînant à son domicile et laissant penser que le club mancunien ne faisait pas tout pour l'aider à se rétablir.

