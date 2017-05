Lyon : Valbuena et la différence C3-L1 « Par Romain Rigaux - Le 02/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Olympique Lyonnais affronte l'Ajax Amsterdam en demi-finale aller de la Ligue Europa mercredi (18h45). Présent en conférence de presse ce mardi, Mathieu Valbuena (32 ans, 7 matchs en coupe d'europe cette saison) a avoué que les Gones n'affichaient pas le même visage en Coupe d'Europe et en championnat cette saison. A son grand regret. "La Coupe d'Europe nous a procuré énormément d'émotions parce qu'on a mis tous les ingrédients qu'il faut pour être performants. C'est dommage de ne pas les avoir mis en Ligue 1, parce que je ne pense pas qu'on serait quatrièmes aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on peut marquer l'histoire du club. Il va falloir en faire encore plus. En demi-finale, tout est plus difficile. Face à la Roma comme devant Besiktas, l'équipe a montré beaucoup de caractère, mais il faudra faire encore plus pour sortir l'Ajax", a déclaré le milieu offensif de l'OL. Un sacre en C3 permettrait à Lyon d'effacer sa saison décevante en championnat grâce à une qualification directe pour la Ligue des Champions. Un sacre en C3 permettrait à Lyon d'effacer sa saison décevante en championnat grâce à une qualification directe pour la Ligue des Champions.

