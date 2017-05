LdC : Real 3-0 Atletico (fini) « Par Romain Rigaux - Le 02/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Real Madrid a fait un grand pas vers la qualification en finale de la Ligue des Champions ! Les Merengue s'imposent 3-0 contre l'Atletico ce mardi en demi-finale aller. La première période a été à sens unique. Dès l'entame de la rencontre, les joueurs du Real Madrid posaient le pied sur le ballon. Et les Colchoneros n'allaient pas beaucoup le voir. Installés dans la moitié de terrain adverse, les Merengue concrétisaient rapidement leur domination en ouvrant le score sur une tête de Ronaldo (1-0, 10e). Derrière, l'Atletico n'arrivait pas à réagir et il fallait un énorme arrêt d'Oblak pour empêcher Varane de doubler la mise. Malgré une timide réaction, les hommes de Diego Simeone inquiétaient peu une Casa Blanca rigoureuse et bien plus inspirée, à l'image de Benzema, auteur d'un retourné qui flirtait avec la barre transversale. Le Français était tout proche de marquer l'un des buts de l'année ! Le score ne bougeait plus jusqu'à la pause et Navas n'avait pas eu grand-chose à faire au cours de 45 premières minutes, hormis une sortie dans les pieds de Gameiro. Après la pause, les joueurs du Real étaient toujours dans un fauteuil et faisaient tourner le ballon assez tranquillement, sans véritablement chercher à enfoncer le clou. Il fallait attendre l'heure de jeu pour voir l'Atletico jouer un peu plus haut, sans toutefois parvenir à inquiéter Navas. Alors qu'on commençait à sérieusement s'ennuyer dans cette seconde période, Ronaldo doublait la mise d'une belle demi-volée sur l'une des rares occasions de ce deuxième acte (2-0, 73e). Et le Portugais s'offrait même un triplé en fin de rencontre (3-0, 85e). Le Real a déjà un pied en finale ! Après la pause, les joueurs du Real étaient toujours dans un fauteuil et faisaient tourner le ballon assez tranquillement, sans véritablement chercher à enfoncer le clou. Il fallait attendre l'heure de jeu pour voir l'Atletico jouer un peu plus haut, sans toutefois parvenir à inquiéter Navas. Alors qu'on commençait à sérieusement s'ennuyer dans cette seconde période, Ronaldo doublait la mise d'une belle demi-volée sur l'une des rares occasions de ce deuxième acte (2-0, 73e). Et le Portugais s'offrait même un triplé en fin de rencontre (3-0, 85e). Le Real a déjà un pied en finale !

