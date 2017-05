Lyon : Lacazette n'attire pas les cadors... Par Pierre-Damien Lacourte - Le 02/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Souhaitant relever un nouveau défi la saison prochaine, Alexandre Lacazette (25 ans, 27 matchs et 24 buts en L1 cette saison) a décidé de quitter Lyon cet été. Mais les clubs ne se bousculent pas pour enrôler l'avant-centre des Gones. D'après France Football, seules des équipes de second rang auraient jusqu'ici manifesté leur intérêt. En Angleterre, les pistes Arsenal et Liverpool ont été évoquées. Mais Lacazette est loin de constituer une cible prioritaire pour les Gunners comme pour les Reds. En Allemagne, on dit le Borussia Dortmund intéressé. Mais le BvB cherche plutôt à convaincre Pierre-Emerick Aubameyang de repartir pour un tour qu'à trouver un successeur à l'ancien Stéphanois. En Espagne, l'avant-centre lyonnais aurait tapé dans l'oeil de l'Atletico Madrid mais les Colchoneros sont pour l'heure toujours interdits de recrutement...

