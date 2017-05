Nice : le PSG aussi pense à Seri

Auteur d'une excellente saison sous le maillot de l'OGC Nice, Jean-Michaël Seri (25 ans, 31 matchs et 6 buts en L1 cette saison) devrait être très courtisé cet été. En plus de l'Olympique de Marseille et de plusieurs clubs anglais, le FC Barcelone (voir la brève de 14h06) et le Paris Saint-Germain sont venus s'ajouter à la liste des prétendants de l'Ivoirien, selon les informations de Nice-Matin.

Le Gym peut se frotter les mains. Recruté pour environ un million d'euros au Portugal il y a deux ans, le milieu niçois dispose aujourd'hui d'une clause libératoire fixée à 40 millions d'euros. Et les Aiglons souhaitent prolonger son contrat, lequel expire en juin 2019 aujourd'hui, afin de récupérer la meilleure indemnité de transfert possible.