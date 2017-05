LdC : le Real, bourreau de l'Atletico « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 02/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Atletico Madrid affronte le Real Madrid à Bernabeu ce mardi soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions (20h45). Un adversaire des plus coriaces pour les Colchoneros puisque la route européenne de l'équipe de Diego Simeone s'est à chaque fois interrompue lorsque les Merengue se présentaient face à eux ces trois dernières années. L'Atletico a ainsi perdu en finale de la C1 contre le Real en 2014 (1-4 après prolongation) et aux tirs au but la saison dernière (1-1, 3-5 tab). Et entre temps, en 2015, c'est en quart de finale que le Real a éliminé l'autre club de Madrid (0-0, 1-0). 2017 sera-t-elle enfin la bonne pour l'Atletico ?

