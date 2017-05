Man City : Kompany défend Guardiola « Par Youcef Touaitia - Le 02/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour la première fois depuis le début de sa carrière d'entraîneur en 2007, Pep Guardiola va terminer une saison sans le moindre titre. Un constat d'autant plus fâcheux que l'entraîneur catalan a rejoint Manchester City l'été dernier afin de rafler un maximum de trophées. Critiqué, l'Espagnol peut compter sur le soutien de son défenseur central, Vincent Kompany (31 ans, 7 matchs et 1 but en Premier League cette saison). "Vous ne pouvez pas comparer Barcelone et le Bayern Munich à Manchester City. Guardiola est venu ici avec un style très unique. Il veut continuer cette philosophie. Nous devons travailler pour nous adapter à son style. Je ne veux pas minimiser quoi que ce soit, mais je pense que nous verrons la saison prochaine si sa méthode est la bonne. Il semble que tous les ingrédients soient déjà là, mais nous sommes un club encore en construction. La saison prochaine, nous devrons faire mieux", a indiqué le Belge à Play Sports. Réponse la saison prochaine. Réponse la saison prochaine.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+