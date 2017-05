Nice : C. Dugarry - "Paul Baysse, je t'aime" « Par Youcef Touaitia - Le 02/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une très belle prestation face au Paris Saint-Germain (3-1) dimanche lors de la 35e journée de Ligue 1, le défenseur central Paul Baysse (28 ans, 20 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a été un des principaux artisans de la victoire de Nice. A l'origine du carton rouge direct écopé par Thiago Motta, le capitaine azuréen a énormément plu à Christophe Dugarry, qui n'a pas hésité à l'encenser. "Paul Baysse, je t'aime. Il est tout ce que j'aime dans le football et je ne parle pas du côté provocateur. C'est un vrai défenseur, à la limite. Quand je regarde Bonucci ou Chiellini défendre face au Barça, avec une petite faute sur Neymar ou une provocation sur Messi, c'est ça le football. Il ne faut pas croire qu'on va laisser Thiago Motta jouer dans un fauteuil", a confié le consultant sur les ondes de RMC. "Moi, j'aime Paul Baysse, je trouve qu'il a été parfait. Il a été à la limite mais il ne s'est pas fait prendre. J'ai eu la chance de côtoyer Franco Baresi et tous les grands défenseurs italiens ne font que ça. Si c'est ce qu'il manque à Thiago Silva ? Je suis assez d'accord avec ça", a continué le champion du monde 1998. Un gros caractère qui fait du bien aux Aiglons. "Moi, j'aime Paul Baysse, je trouve qu'il a été parfait. Il a été à la limite mais il ne s'est pas fait prendre. J'ai eu la chance de côtoyer Franco Baresi et tous les grands défenseurs italiens ne font que ça. Si c'est ce qu'il manque à Thiago Silva ? Je suis assez d'accord avec ça", a continué le champion du monde 1998. Un gros caractère qui fait du bien aux Aiglons.

