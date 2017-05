Celta : Guidetti titille Manchester United « Par Youcef Touaitia - Le 02/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce jeudi (21h05), le Celta Vigo reçoit Manchester United lors de la demi-finale aller de la Ligue Europa. Avant même la manche retour en Angleterre, prévue la semaine prochaine, l'attaquant du club espagnol, John Guidetti (25 ans, 11 matchs et 4 buts en C3 cette saison), a envoyé une pique aux Red Devils. "J'ai joué en Angleterre et j'ai vécu à Manchester pendant six ans, donc j'ai suivi les deux équipes ici. Manchester United est une très bonne équipe. Il est évident qu'ils ont un bon manager, un stade fantastique, et ils sont l'un des favoris pour gagner la Ligue Europa. Mais comme ils le disent, Manchester est bleu, et c'est comme ça quand on viendra aussi, parce que nous sommes le Celta Vigo et nous essaierons de garder la ville bleue", a confié le Suédois au site de l'UEFA. Visiblement, Guidetti n'a pas oublié son passage à Manchester City ! Visiblement, Guidetti n'a pas oublié son passage à Manchester City !

