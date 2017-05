Juve : Dybala révèle son idole « Par Youcef Touaitia - Le 02/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Superstar de la Juventus Turin, l'attaquant Paulo Dybala (23 ans, 27 matchs et 9 buts en Serie A cette saison) se fait un nom en Argentine. Malgré la rivalité entre l'Albiceleste et le Brésil, le Piémontais ne s'en cache pas, son idole n'est autre que Ronaldinho. "Le seul joueur dont j'aimerais vraiment avoir le maillot est Ronaldinho. Un jour, Gennaro Gattuso me l'a promis. Il devait l'appeler et lui demander un maillot pour moi, parce qu'il a joué avec lui par le passé, mais j'attends toujours. Ronaldinho est l'un de mes joueurs favoris depuis que je suis tout petit. Il m'a transmis l'idée qu'il faut toujours prendre du plaisir sur un terrain. Parfois, en Europe, les entraîneurs et les joueurs ne voient pas cela de cette manière, mais en Amérique du Sud, c'est comme cela que l'on ressent les choses", a assuré l'Argentin dans un entretien accordé au site de l'UEFA.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+