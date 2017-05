L1 : Cavani, Mbappé ou Seri ?

On connaît les trois joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 du mois d'avril : il s'agit du Parisien Edinson Cavani (30 ans, 33 matchs et 31 buts en L1 cette saison), du Monégasque Kylian Mbappé (18 ans, 25 matchs et 14 buts en L1 cette saison) et du Niçois Jean-Michaël Seri (25 ans, 31 matchs et 6 buts en L1 cette saison).

En mars dernier, l'UNFP avait récompensé le Marseillais Florian Thauvin.