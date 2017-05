Monaco : Falcao évoque son avenir « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 02/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- De retour à son meilleur niveau, Radamel Falcao (31 ans, 38 matchs et 28 buts toutes compétitions cette saison) est aujourd'hui le capitaine d'une équipe de Monaco qui marche sur l'eau. Alors que la Chine lui offre un pont d'or depuis plusieurs années maintenant, le Colombien continue de privilégier le sportif et affirme même vouloir poursuivre l'aventure en Principauté. "Je me sens très bien ici, ma femme et mes filles aussi, au club comme dans la ville. On s'est adaptés, on a une vie sociale épanouie et tout cela permet que le fruit de mon travail soit meilleur. Je suis en paix ici, depuis le début de saison, et j'espère qu'on va pouvoir continuer à vivre ici", affirme ainsi Falcao dans les colonnes de L'Equipe ce mardi, avant d'évoquer une éventuelle prolongation de contrat. "Si Monaco garde l'objectif de gagner des titres en France et en Europe, et c'est pour ça que je suis venu, je serai ravi de rester, souligne l'attaquant monégasque. Bien sûr que j'aimerais prolonger mon contrat." A l'issue de la saison, Falcao ne sera plus lié que pour un an à l'ASM. A l'issue de la saison, Falcao ne sera plus lié que pour un an à l'ASM.

