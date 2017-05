OM : quel avenir pour Kamara ?

OM : quel avenir pour Kamar a ? « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 02/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une première offre de 12.000 euros par mois accompagnée d'une prime à la signature de 24.000 euros, l'Olympique de Marseille a transmis une nouvelle proposition de premier contrat professionnel à Boubacar Kamara (17 ans). Et celle-ci serait plus conforme aux attentes de l'entourage du jeune défenseur. "Cette fois, l'OM a fait un effort certain, le contrat est en adéquation avec les sommes qui circulent sur le marché pour un tel talent", confie un proche du dossier à L'Equipe ce mardi. S'il est heureux à l'OM, le capitaine des U17 du club va toutefois prendre le temps de la réflexion avant d'accepter l'offre marseillaise. Car le défenseur plaît déjà à de nombreux grands clubs européens. Chelsea, Arsenal, Manchester City et le Borussia Dortmund notamment sont ainsi à l'affût.

