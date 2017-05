PSG : un directeur sportif activement recherché « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 02/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En plus de vouloir revoir en profondeur son effectif, le Paris Saint-Germain cherche aussi activement un nouveau directeur sportif. Trois noms circulent aujourd'hui : Antero Henrique, Andrea Berta et Youri Djorkaeff. Pour commencer, le président parisien est entré en contact avec Antero Henrique. Le quotidien portugais A Bola avançait même hier lundi l'existence d'un accord entre Al-Khelaïfi et l'ancien directeur sportif du FC Porto (voir la brève d'hier à 18h22). Mais selon L'Equipe, l'opération ne serait pas bouclée encore. Sa réputation freinerait certains dirigeants parisiens, ses liens avec le controversé président du club portugais, Pinto Da Costa, pouvant être un problème. Par ailleurs, le PSG est également entré en contact avec Andrea Berta, actuellement en poste à l'Atletico Madrid. Mais la tâche s'annonce périlleuse. Car les Colchoneros tiennent à leur directeur sportif, et celui-ci est encore en demi-finale de la Ligue des Champions cette saison. En attendant peut-être mieux. Enfin, le nom de Youri Djorkaeff circule également. Mais son inexpérience du poste est un sérieux handicap. Par ailleurs, le PSG est également entré en contact avec Andrea Berta, actuellement en poste à l'Atletico Madrid. Mais la tâche s'annonce périlleuse. Car les Colchoneros tiennent à leur directeur sportif, et celui-ci est encore en demi-finale de la Ligue des Champions cette saison. En attendant peut-être mieux. Enfin, le nom de Youri Djorkaeff circule également. Mais son inexpérience du poste est un sérieux handicap.

