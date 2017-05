Monaco : le PSG a contacté Bakayoko !

Après sa défaite à Nice, qui fait suite à la claque de Barcelone en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a prévu de modifier assez sérieusement son effectif cet été. Et la direction parisienne a déjà ouvert plusieurs dossiers. En plus du Chilien d'Arsenal Alexis Sanchez, le Monégasque Tiémoué Bakayoko (22 ans, 29 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a lui aussi été approché.

A en croire L'Equipe, le solide milieu de terrain récupérateur de l'AS Monaco aurait déjà été contacté par le club de la capitale. L'international tricolore a ainsi récemment rencontré des dirigeants parisiens pour discuter d'un possible transfert à l'occasion du mercato estival qui se profile. En cas de bonne proposition, Bakayoko ne sera pas retenu par l'ASM, même si la formation princière préférerait céder son élément en Angleterre où Manchester United, Manchester City et Chelsea sont également très intéressés. Son transfert pourrait rapporter 30 millions d'euros voire un peu plus au leader de la Ligue 1.