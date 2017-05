Nice : Rivère et l'avenir de Balotelli « Par Eric Bethsy - Le 01/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé l'été dernier, l’attaquant de l’OGC Nice Mario Balotelli (26 ans, 21 matchs et 14 buts en L1 cette saison) réalise une saison plutôt convaincante. De quoi envisager un nouvel exercice au club azuréen ? Interrogé sur les ondes de RMC, le président Jean-Pierre Rivère a fait le point. "Nice se construit petit à petit. Il faut déjà poser la question à Mario, son agent, au coach, a répondu le dirigeant. Je suis très content de sa saison. Il a été parfait dans le vestiaire et dans son comportement. Il a apporté ce qu'on attendait de lui et il finit très bien sa saison. Les discussions n'ont pas encore commencé." Reste à savoir si l'actuel 3e de Ligue 1 a les moyens financiers pour conserver l’Italien. Reste à savoir si l'actuel 3e de Ligue 1 a les moyens financiers pour conserver l’Italien.

