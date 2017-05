Real : pour Benzema, c'est le moment de réagir

Critiqué ces dernières semaines, l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema (29 ans, 10 matchs et 5 buts en LdC cette saison) jouera gros contre l’Atletico Madrid mardi (20h45), en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Sous la pression de la presse locale et de son concurrent Alvaro Morata, le Français n’a plus marqué depuis un mois (3-0 contre Alavés, le 2 avril).

Malheureusement pour lui, il ne s’agit pas d’une simple baisse de régime. Selon le quotidien As, l’ancien Lyonnais réalise l’une de ses plus mauvaises saisons chez les Merengue. Auteur de 17 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, "KB9" est impliqué dans une réalisation toutes les 117 minutes. Tandis que ses précédentes moyennes tournaient autour de 85 minutes.

Enfin, nos confrères rappellent que Benzema reste muet contre les cadors cette saison. L’international tricolore serait bien inspiré de réagir contre les Colchoneros.