Barça : Srna explique son refus

Longtemps annoncé au FC Barcelone depuis l'été dernier, le latéral droit du Shakhtar Donetsk Darijo Srna (35 ans) a refusé l’offre du club catalan. Ce lundi, le Croate a même prolongé son contrat jusqu’en 2018 avant d’expliquer son choix.

"Mon coeur est ici, je suis heureux au Shakhtar, a-t-il confié. Après 14 ans ici, je me considère comme un membre d'une famille et non d'un club. Je l'ai dit au président, je serais plus heureux de gagner le titre en Ukraine avec le Shakhtar que de remporter la Ligue des Champions avec le Barça."

Chacun ses préférences...