OM : M . Lopez - "je me suis laissé aller" « Par Eric Bethsy - Le 01/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Double buteur à Caen (5-1) dimanche en championnat, le milieu de terrain Maxime Lopez (19 ans, 27 matchs et 3 buts en L1 cette saison) est de nouveau décisif avec l’Olympique de Marseille. Un soulagement pour l’international U20 français qui connaît les raisons de sa baisse de régime. "J’ai connu un passage à vide, a avoué le Marseillais sur RMC. C’est tombé juste avant la trêve internationale de mars et ça m’a fait du bien de couper en sélection. C’était pendant ma prolongation de contrat également. Inconsciemment, je me suis un peu laissé aller. Je ne pense pas que l’arrivée de Morgan Sanson m’a mis des bâtons dans les roues, c’était un peu ma faute. Je me suis laissé aller en me disant que j’allais toujours être bon. La sélection m’a fait du bien et sur les 4 derniers matchs, je me suis retrouvé." Ça tombe bien, l’OM aura besoin d’un Lopez à ce niveau pour décrocher la 5e place de Ligue 1. Ça tombe bien, l’OM aura besoin d’un Lopez à ce niveau pour décrocher la 5e place de Ligue 1.

