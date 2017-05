OM : Dugarry répond à Evra !

OM : Dugarry répond à Evr a ! « Par Eric Bethsy - Le 01/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans un entretien accordé à SFR Sport, le latéral gauche de l’Olympique de Marseille Patrice Evra (35 ans, 8 matchs en L1 cette saison) s'était lâché sur Christophe Dugarry et son amitié avec Zinédine Zidane (voir ici). Sans surprise, le consultant de RMC n’a pas tardé à lui répondre en mettant l’accent sur son rendement. "Faute de nous faire rêver sur le terrain, il nous fait rire en dehors,a réagi l’ancien Marseillais. Il nous a fait une nouvelle performance médiocre dimanche (contre Caen, ndlr). Je trouve que sa performance a été plus que moyenne. C’est plus facile d’insulter les consultants que d’être performant sur le terrain. Je trouve ça pathétique. C’est Patrice Evra le Champions Project ? Moi j’ai connu de vrais leaders." "Rappelons que ce grand garçon est celui qui a refusé de descendre du bus. Il ferait mieux d’avoir un peu plus d’humilité. Manquer de respecter à Zizou ne masquera jamais sa qualité de jeu médiocre. Et quand il sera bon sur le terrain, je serai le premier à le crier haut et fort. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas", a taclé Dugarry, qui attendra l’international français au tournant à chaque apparition... "Rappelons que ce grand garçon est celui qui a refusé de descendre du bus. Il ferait mieux d’avoir un peu plus d’humilité. Manquer de respecter à Zizou ne masquera jamais sa qualité de jeu médiocre. Et quand il sera bon sur le terrain, je serai le premier à le crier haut et fort. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas", a taclé Dugarry, qui attendra l’international français au tournant à chaque apparition...

