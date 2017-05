PSG : le syndicat des arbitres n'a pas aimé « Par Romain Rigaux - Le 01/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- On pouvait s'en douter, la déclaration de Nasser Al-Khelaïfi sur l'arbitrage français, après la défaite du Paris Saint-Germain à Nice (1-3) dimanche, n'a pas été bien accueillie par les arbitres. Le syndicat des arbitres du football d'élite (SAFE) a dénoncé les propos du président parisien. "Comment ne pas s'interroger après de tels propos à l'emporte-pièce ? Tout en reconnaissant la faillite de son équipe, la supériorité de son adversaire et la logique sportive, le président du PSG charge l'arbitrage, le qualifiant de 'cauchemar' : vieille recette éculée du contre-feu que nombre de ses homologues éminents ont éprouvée avant lui", peut-on lire dans un communiqué. "Non, ce n'est pas 'Monsieur l'arbitre qui tue le match' ; ce sont certains gestes et comportements inadmissibles, sur et autour des terrains, qui tuent le football !", ajoute le SAFE. "Non, ce n'est pas 'Monsieur l'arbitre qui tue le match' ; ce sont certains gestes et comportements inadmissibles, sur et autour des terrains, qui tuent le football !", ajoute le SAFE.

