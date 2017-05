PSG : la bourde d'Augustin...

Après la victoire de Nice contre le PSG (3-1) dimanche soir, Mario Balotelli a posté un message chambreur sur Instagram : "Ici c'est PAS Paris. #issanissa bravo à tous… Place au prochain match. Paris c'est le passé", a écrit l'attaquant niçois. Un message "liké" par le jeune Parisien Jean-Kévin Augustin (19 ans, 13 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison). Forcément, cela n'a pas plu aux supporters parisiens sur les réseaux sociaux et l'attaquant du PSG n'a pas échappé aux insultes. Ce dernier s'est expliqué en évoquant une "action involontaire."

"Mario Balotelli fait partie des personnes que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai bien vu la photo de sa célébration par rapport au match d'hier, mais le 'like' qui m'est reproché n'est pas du tout une action volontaire de ma part. C'est à l'opposé de ce que j'ai en tête dans la tête et le coeur par rapport au fait que nous ayons perdu le titre. Sans compter qu'il aurait fallu que je sois stupide pour agir de la sorte. Merci de ne pas en tenir compte. Quant à ceux qui se sont empressés de tirer des conclusions sans même me laisser le bénéfice du doute, et de m'insulter en criant au 'respect', ça n'honore ni vous ni le club", peut-on lire sur son compte Instagram.