ASSE : Galtier admet des erreurs de casting « Par Romain Rigaux - Le 01/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- 7e de Ligue 1 à trois journées de la fin, l'AS Saint-Etienne n'est pas certain de retrouver l'Europe la saison prochaine. Alors que rien n'est encore décidé pour son avenir, (voir ici), Christophe Galtier reconnait des erreurs dans le recrutement des Verts. "On ne peut pas dire que ce soit une grande réussite, je vous l'accorde. C'est difficile, le club est en train de monter une structure avec une cellule de recrutement. Évidemment que l'on a pas l'argent pour aller acheter les grands joueurs, mais on doit être beaucoup plus performants pour dénicher de jeunes talents qui vont amener de la plus-value", a confié l'entraîneur stéphanois sur le plateau du Canal Football Club. L'ASSE n'a marqué que 38 buts en 34 matchs de championnat cette saison. L'ASSE n'a marqué que 38 buts en 34 matchs de championnat cette saison.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+