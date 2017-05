Monaco : Mendy et Germain taquinent Paris

En disposant 3-1 du Paris Saint-Germain dimanche, l'OGC Nice a ouvert un boulevard à l'AS Monaco. En effet, le club princier n'aura besoin que de six points en quatre matchs pour s'emparer du titre de champion de France. Sauf cataclysme, l'affaire est donc entendue et les joueurs de l'ASM en ont profité pour se montrer quelque peu taquins sur les réseaux sociaux.

"Flash info : Ce soir j'étais bien installé dans mon canapé. Bonne nuit la team", a d'abord plaisanté le latéral gauche Benjamin Mendy (22 ans, 23 matchs en L1 cette saison). "Frérot, je me suis levé de mon canapé et je suis resté debout", a rectifié l'attaquant Valère Germain (27 ans, 32 matchs et 9 buts en L1 cette saison) en savourant évidemment la victoire de son ancienne formation ! Difficile de ne pas y voir une réponse à Thomas Meunier. "J'ai vu les Monégasques dans leur fauteuil exulter à 2-2 et se rasseoir calmement à 3-2", avait déclaré le latéral parisien après la victoire du PSG à Metz (3-2) dans le temps additionnel.

L'Olympique Lyonnais n'a lui non plus pas résisté à l'envie de chambrer le PSG sur les réseaux sociaux (voir ici).

Mendy a suivi ça sur son canapé

Flash info⚡️ : Ce soir j'étais bien installé dans mon canapé ✌🏾😉 Bonne nuit la team pic.twitter.com/aNOy7kWTwu — Benjamin Mendy (@benmendy23) 30 avril 2017