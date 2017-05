Everton : Schneiderlin rassuré « Par Romain Rigaux - Le 01/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Touché à une cuisse à l'entraînement la semaine dernière, Morgan Schneiderlin (27 ans, 12 matchs et 1 but en Premier League avec Everton cette saison) rejouera avant la fin de la saison. Son entraîneur Ronald Koeman estime que le milieu français sera absent dix jours maximum. "Ce n'est pas trop grave, a assuré le Néerlandais sur le site du club. Ce n'est pas la fin de la saison pour Morgan. Peut-être qu'il rejouera la semaine prochaine, peut-être pas. Mais son absence ne devrait pas excéder dix jours." Une bonne nouvelle pour le joueur et son club. Arrivé en provenance de Manchester United l'hiver dernier, Schneiderlin est rapidement devenu un élément indispensable chez les Toffees. Une bonne nouvelle pour le joueur et son club. Arrivé en provenance de Manchester United l'hiver dernier, Schneiderlin est rapidement devenu un élément indispensable chez les Toffees.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+