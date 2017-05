Bordeaux : Carrasso met les points sur les i « Par Romain Lantheaume - Le 01/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très performant cette saison et à nouveau décisif dimanche à Dijon (0-0), le gardien de Bordeaux, Cédric Carrasso (35 ans, 21 matchs en L1 cette saison), attend toujours un signe de ses dirigeants alors que son contrat expire en juin. Et le portier n’a pas hésité à leur lancer une petite pique. "Il y a trop de choses qui se racontent sur moi. On parle trop de Carrasso par rapport à son âge et à des blessures anciennes qui arrivent à tout le monde. S'ils me jugent sur ça, c'est leur problème. Moi je ne me juge que sur les performances sportives", a soutenu l’ancien Marseillais dans des propos rapportés par L’Equipe. A en croire les dernières rumeurs, le club au scapulaire va recruter le Rennais Benoît Costil la saison prochaine, tandis que Carrasso pourrait prendre la direction de Montpellier (voir ici). A en croire les dernières rumeurs, le club au scapulaire va recruter le Rennais Benoît Costil la saison prochaine, tandis que Carrasso pourrait prendre la direction de Montpellier ().

