PSG : Ménès réclame un ménage « Par Romain Rigaux - Le 01/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec sa défaite à Nice (1-3) dimanche soir, le Paris Saint-Germain a sans doute dit adieu au titre de champion de France. Sur son blog, Pierre Ménès dresse un bilan négatif de la saison du club de la capitale et attend du changement durant l'intersaison. "Il y a eu trop de matchs médiocres, trop de joueurs qui ont grandement déçu durant l'année et un entraîneur qui n'a pas apporté sa pierre à l'édifice. Il va falloir que le PSG change beaucoup de choses la saison prochaine pour redevenir dominateur dans l'Hexagone et pour effacer la gifle de Barcelone. En attendant, Monaco n'a plus que six points à prendre en quatre matchs pour être un champion plus que mérité", a écrit le consultant de Canal+. Reste à savoir si l'entraîneur Unai Emery sera concerné par les changements attendus cet été au PSG.

