PSG : la stat qui en dit long face aux "gros" Par Romain Lantheaume - Le 01/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En sombrant face à l’OGC Nice (1-3) dimanche lors de l’affiche de la 35e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a probablement dit adieu au titre de champion de France qu’il détenait depuis quatre ans. Si les défaites à Guingamp (1-2), Toulouse (0-2) et Montpellier (0-3) auront pesé dans la balance, c’est avant tout face à ses rivaux du Top 3 que le club de la capitale a perdu son titre. En effet, le PSG n’a pris que deux points sur douze possibles face au leader, l’AS Monaco, et au 3e, Nice. Le club francilien a été tenu en échec au Parc des Princes par les Niçois (2-2) et les Monégasques (1-1), et il s’était incliné en Principauté (1-3) dès le mois d’août, avant donc d’en faire de même dimanche à l'Allianz Riviera. Difficile dans ces conditions d’espérer conserver sa couronne…

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+