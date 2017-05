PSG : T. Silva - "presque impossible maintenant" « Par Romain Lantheaume - Le 01/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec sa défaite face à Nice (1-3) dimanche, le Paris Saint-Germain laisse un boulevard en tête à l’AS Monaco, idéalement placée pour lui ravir sa couronne après quatre années d’hégémonie sur la Ligue 1. Alors que le club princier n’aura besoin de prendre que six points en quatre matchs, le capitaine francilien Thiago Silva (32 ans, 25 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a admis avoir quasiment perdu espoir de finir champion. "Mathématiquement, ce n’est pas fini mais c’est presque impossible, a expliqué le défenseur central en zone mixte. On doit maintenant regarder devant et gagner les trois derniers matchs pour finir deuxième parce que la troisième place, ce serait catastrophique pour nous, et surtout gagner la finale de la Coupe de France. Il faut finir le mieux possible et après partir en vacances car cette année a été un peu difficile pour nous." Le PSG n’a plus que trois points d’avance sur Nice, 3e, mais possède un calendrier a priori plus favorable (Bastia, Saint-Etienne et Caen, contre Marseille, Angers et Lyon pour les Aiglons). Le PSG n’a plus que trois points d’avance sur Nice, 3e, mais possède un calendrier a priori plus favorable (Bastia, Saint-Etienne et Caen, contre Marseille, Angers et Lyon pour les Aiglons).

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+