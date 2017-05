Juve : Bonucci refroidit Man City

Encore auteur d'une belle saison avec la Juventus Turin, Leonardo Bonucci (30 ans, 26 matchs et 3 buts en Serie A cette saison) est l'une des grandes priorités de Josep Guardiola à Manchester City pour cet été. Mais le défenseur central turinois a refroidi les Citizens.

"J’ai un contrat avec la Juve jusqu’en 2021, que j’ai signé il y a très peu de temps. Il y a beaucoup trop de rumeurs à mon sujet. Les mariages se font à deux et avec la Juve, on veut qu’il dure le plus longtemps possible", a déclaré le Bianconero dans des propos rapportés par TMW.

Autant dire que l'international italien n'a pas l'intention de quitter le Piémont.