PSG : Emery veut encore croire au titre

Avec trois points de retard et un match en plus que Monaco à trois journées de la fin du championnat, et une différence de buts bien inférieure (+46 contre +66), le Paris Saint-Germain a sans doute dit adieu au titre de champion de France après sa défaite à Nice (1-3) dimanche soir. Mais l'entraîneur parisien Unai Emery ne veut pas baisser les bras.

"L'équipe a montré l'état d'esprit pour aller chercher la victoire, un match comme aujourd'hui (hier, ndlr) on aurait pu le gagner. C'est vrai que ce soir on perd trois points très importants, nous avons de moins bonnes chances pour le titre, mais nous n'avons perdu qu'une opportunité, et nous allons pousser. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est dur pour nous", a déclaré le coach du PSG après la rencontre.

Il faudra un petit miracle pour que Paris conserve sa couronne.