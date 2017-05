PSG : Verratti se sent meilleur « Par Romain Rigaux - Le 01/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En perdant à Nice (1-3) dimanche soir, le Paris Saint-Germain a sans doute dit adieu au titre de champion de France. Mais pour Marco Verratti (24 ans, 40 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison), tout ne sera pas à jeter après cette saison puisque le milieu de terrain parisien estime avoir beaucoup progressé. "Si Paris n'est pas champion, on n'aura pas fait ce qu'on avait en tête en début de saison, mais je pense que c'est toujours une équipe qui grandit, moi je me sens meilleur après cette saison. Après en football d'autres équipes peuvent gagner, cette saison Monaco a des chances de gagner, s'ils remportent tous les matchs ils vont finir avec 95 points", a déclaré l'Italien après la rencontre. Peut-être une manière pour le natif de Pescara de défendre Unai Emery, qui aura du mal à échapper aux critiques en cas de perte du titre en Ligue 1. Peut-être une manière pour le natif de Pescara de défendre Unai Emery, qui aura du mal à échapper aux critiques en cas de perte du titre en Ligue 1.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+