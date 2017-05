PSG : Riolo fustige des "enfants capricieux"

Défait par l’OGC Nice (1-3) dimanche, le Paris Saint-Germain a quasiment perdu tout espoir de revenir sur l’AS Monaco à trois journées du terme du championnat, avec trois points de retard et un match en plus. Réduit à neuf dans les derniers instants après un coup de tête de Thiago Motta (34 ans, 29 matchs en L1 cette saison) et un tacle dangereux d’Angel Di Maria (29 ans, 28 matchs et 6 buts en L1 cette saison), le quadruple champion de France en titre a perdu ses nerfs, comme n’a pas manqué de le souligner le chroniqueur Daniel Riolo.

"Le PSG est nerveux. Le titre lui file sous le nez. La seule réaction parisienne, c’est celle du désarroi, des fautes inutiles. Quand il est en difficulté, le PSG n’y arrive pas. Il n’est pas fait pour souffrir, il ne sait pas souffrir. Il n’a pas les hommes pour ça ! Les Parisiens sont des enfants capricieux", a taclé l’éditorialiste sur les ondes de RMC.

Comme au Camp Nou face au FC Barcelone (1-6), le PSG a fait preuve de fragilité mentale dans les moments clés de sa saison…